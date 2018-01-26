В 30 региональных штабах Алексея Навального прошли обыски

28 января во многих городах России пройдет "Забастовка избирателей" - акция Алексея Навального, призывающая бойкотировать выборы президента.

Несмотря на то, что более чем в 90 городах власти митинги согласовали, в преддверии акции в региональные штабы приходят с обысками.

С 16 января полиция изымает у сторонников оппозиционера агитационные материалы, а иногда и технику с документами. Руководитель штаба Навального Леонид Волков рассказал "Новой газете" о том, что за день обыски проходят в четырех-пяти городах России.

Русская служба Би-би-си направила запрос в МВД России о причинах и масштабах обысков в региональных штабах Алексея Навального, но ответа пока не получила.