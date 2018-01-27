Иржи Драгош: "Не вижу никаких поводов для отмены санкций против России"
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Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош не видит причин отменять санкции против России

  • 27 января 2018

Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что, в отличие от своего соперника, президента Милоша Земана, не видит никаких причин отменять санкции против России и не считает нужным проводить референдум о членстве Чехии в Евросоюзе.

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