Иржи Драгош: "Не вижу никаких поводов для отмены санкций против России"

Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что, в отличие от своего соперника, президента Милоша Земана, не видит никаких причин отменять санкции против России и не считает нужным проводить референдум о членстве Чехии в Евросоюзе.