ТВ-Новости: Британский министр обороны заявил, что Россия готова убивать "тысячи британцев"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 января:

Обсудим громкое заявление министра обороны Британии о том, что Россия готова убивать тысячи британцев. Попробуем разобраться, откуда у министра эта информация и как на нее реагирует Москва.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом и попросил его оправдать. На суде побывала наш корреспондент.

Плененный в Донбассе россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам заключения.