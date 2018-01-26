ТВ-Новости: Британский министр обороны заявил, что Россия готова убивать "тысячи британцев"
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ТВ-Новости: британский министр обороны заявил, что Россия готова убивать британцев

  • 26 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 января:

  • Обсудим громкое заявление министра обороны Британии о том, что Россия готова убивать тысячи британцев. Попробуем разобраться, откуда у министра эта информация и как на нее реагирует Москва.
  • Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом и попросил его оправдать. На суде побывала наш корреспондент.
  • Плененный в Донбассе россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам заключения.
  • Летели в Париж, а прилетели в Венецию. Мы увидим французскую столицу, которая непривычно выглядит из-за наводнения.

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