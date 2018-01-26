ТВ-Новости: Британский министр обороны заявил, что Россия готова убивать "тысячи британцев"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 января:
- Обсудим громкое заявление министра обороны Британии о том, что Россия готова убивать тысячи британцев. Попробуем разобраться, откуда у министра эта информация и как на нее реагирует Москва.
- Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом и попросил его оправдать. На суде побывала наш корреспондент.
- Плененный в Донбассе россиянин Виктор Агеев приговорен к 10 годам заключения.
- Летели в Париж, а прилетели в Венецию. Мы увидим французскую столицу, которая непривычно выглядит из-за наводнения.