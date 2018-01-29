ТВ-Новости: Кадыров о нарушениях прав человека в Чечне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 января:
- Мы поговорим о новом санкционном списке США в отношении российских компаний и физических лиц, вспомним и о санкциях, которые были введены несколько дней назад.
- Услышим, что сказал Рамзан Кадыров в ответ на просьбу корреспондента Би-би-си прокомментировать ситуацию с правами человека в Чечне.
- Узнаем, как с помощью фитнес-приложений, таких как Fitbit, были раскрыты секретные базы США и несекретные российские - в Сирии.
- И поговорим о том, как Путин стал лауреатом "Грэмми". Не сам российский президент, конечно, а песня о нем.