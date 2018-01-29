ТВ-Новости: Британский министр обороны заявил, что Россия готова убивать "тысячи британцев"
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ТВ-Новости: Кадыров о нарушениях прав человека в Чечне

  • 29 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 29 января:

  • Мы поговорим о новом санкционном списке США в отношении российских компаний и физических лиц, вспомним и о санкциях, которые были введены несколько дней назад.
  • Услышим, что сказал Рамзан Кадыров в ответ на просьбу корреспондента Би-би-си прокомментировать ситуацию с правами человека в Чечне.
  • Узнаем, как с помощью фитнес-приложений, таких как Fitbit, были раскрыты секретные базы США и несекретные российские - в Сирии.
  • И поговорим о том, как Путин стал лауреатом "Грэмми". Не сам российский президент, конечно, а песня о нем.