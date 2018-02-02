Меган Маркл показала, как по-королевски выйти из неловкой ситуации

Невеста принца Гарри Меган Маркл станет членом королевской семьи только в мае 2018, но приступает к исполнению обязанностей уже сейчас.

Так, Меган должна была поучаствовать в церемонии вручения премий британского фонда Endeavour, который занимается поддержкой бывших военнослужащих и женщин.

Оказалось, что бумаги с текстом речи перепутаны. Пока соведущий Меган Маркл пытался разобраться в кипе листов, в зале возникла неловкая тишина.

Тем не менее, Маркл это не смутило. На общее напряжение напряжение невеста принца Гарри отреагировала смехом. Вместе с ней начали смеяться и все остальные.