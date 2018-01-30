ТВ-новости: плохие новости для Дональда Трампа
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ТВ-новости: чего ждать после "кремлевского списка" США?

  • 30 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

  • Что грозит российским политикам и бизнесменам, которые попали в кремлевский доклад США? Что они собираются делать и что будут делать российские власти?
  • Правой, правой, правой. Украинские власти осудили марш националистов в Киеве. Поговорим, меняется ли отношение на Украине к ультпраправым.
  • Мы узнаем, почему внук Ислама Каримова попросил убежище в Британии и что происходит с его матерью Гульнарой Каримовой, которая находится под домашним арестом в Узбекистане.