"Говорящая" косатка Вики
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"Говорящая" косатка Вики

  • 31 января 2018

Косатка, которая может издавать подражательные звуки, напоминающие слова "привет" и "пока" - единственная в своем роде, способная копировать человеческую речь.

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