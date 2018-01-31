ТВ-новости: что Трамп сказал о России конгрессу?
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ТВ-новости: что Трамп сказал о России конгрессу?

  • 31 января 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 31 января:

  • Говорим о том, когда могут быть введены санкции против фигурантов кремлевского доклада и почему не довольны списком эксперты, консультировавшие составителей документа.
  • Мы услышим, что во время своего первого обращения к Конгрессу сказал о России Дональд Трамп.
  • Мы поговорим об увольнении всесильного главы спецслужб Узбекистана и о том, что это меняет в стране.
  • И мы услышим анекдоты о Владимире Путине от доверенных лиц российского президента. Скажу, что не все хотели шутить о любимом руководителе.