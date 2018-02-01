ТВ-новости: Что глава СВР делал в Вашингтоне?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 1 февраля:
- Мы услышим реакцию на оправдание российских олимпийцев высшим спортивным судом в Лозанне и поговорим о том, смогут ли они выступить на Играх в Пхенчхане.
- В Польше принят закон о Холокосте, который возмутил Израиль и Украину. Поговорим о реакции этих стран на решение Варшавы.
- Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток. Наш корреспондент следила за процессом и расскажет о его последнем эпизоде.
- Мы поговорим о том, что ФБР усомнилась в достоверности документа о слежке за командой Трампа.
- Несколько дней назад стало известно о визите в Вашингтон руководителя российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который официально находится под санкциями. Но только теперь мы узнали, что Нарышкин обсуждал с директором ЦРУ Майком Помпео.