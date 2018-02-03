5 фактов о создателе IKEA Ингваре Кампраде

Ингвар Кампрад начал заниматься бизнесом еще школьником: он продавал соседям спички. Предприятие всей своей жизни, впоследствии превратившееся в глобальную сеть магазинов Ikea, он основал в 17 лет.

Критики обвиняли Кампрада в готовности пренебрегать качеством ради снижения стоимости. Шведский журналист Элизабет Осбринк написала в своей книге, что в материалах полиции безопасности Швеции в начале 40-х годов прошлого века Кампрад упоминается как активный нацист, а именно - как член партии "Шведское социалистическое собрание", в которой он якобы занимался набором новых членов.

Основатель Ikea признавал свои юношеские симпатии в адрес нацистов, однако подчеркивал, что это было глупостью с его стороны, и называл увлечение нацизмом "самой большой ошибкой своей жизни".

91-летний бизнесмен умер в своем доме в провинции Смоланд.