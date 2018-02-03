Наглядная агитация 100-летней давности: как женщины боролись за свои права

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library Image caption Надпись на плакате: "Заключенные, умалишенные и женщины не имеют права выбирать парламент"

В архивах Кембриджского университета найдены 100-летние постеры, демонстрирующие борьбу женщин за право голосовать. Они без купюр показывают, что чувствовали те, кто боролся за равноправие, и какие трудности им приходилось преодолевать.

Однажды в библиотеку Кембриджского университета доставили сверток - в невзрачной коричневой бумаге, без имени адресата, с одной лишь надписью: "Библиотекарю". Это было приблизительно в 1910-м году. Посылку так и не открыли. Запечатанная, она пролежала более ста лет.

И только в 2016 году ее вновь нашли, в той самой коричневой бумаге, и наконец-то распаковали.

Под поблеклой оберткой оказалась одна из самых больших уцелевших коллекций суфражистских постеров начала XX века.

Прислала их лидер суфражистского движения того времени Мерион Филлипс, ставшая в 1929 году депутатом британского парламента от Лейбористской партии по округу Сандерленд.

Почему Филлипс прислала плакаты, остается загадкой.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library Image caption "Голоса за рабочих" - гласит плакат, пытавшийся привлечь внимание к проблемам работниц фабрик

"Они созданы для того, чтобы висеть на стенах, чтобы их рвала непогода или политические оппоненты, - размышляет Крис Бегесс, сотрудница Кембриджской библиотеки, отвечающая за выставки. - Поэтому то, что эти материалы оказались в целости и сохранности, - крайне необычно".

Выставка плакатов приурочена к столетней годовщине принятия в Великобритании Акта о народном представительстве, который дал право голосовать женщинам, достигшим 30-летнего возраста.

В связи с высокой репутацией университета Кембриджа женщин на местных суфражистских постерах обычно изображали в академической одежде.

Однако художники подметили, что даже образованные жительницы города в глазах закона часто выглядели нарушительницами и подвергались гонениям.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library

В Кембриджском университете было два колледжа только для женщин - Гертон и Ньюнхем. И оба - с очень активными объединениями суфражисток. Но даже несмотря на это, сам университет был далек от прогресса в этих вопросах.

К концу XIX века женщинам разрешили учиться в университете, но ученой степени по завершении им не давали. Попытка изменить это в 1897 году вызвала сопротивление.

Изображение девушки на велосипеде - символ женщины новой эпохи - изорвали и уничтожили под одобрительные возгласы толпы студентов-мужчин.

Пытались привлечь внимание плакаты и к проблемам женщин рабочего класса - сотрудницам текстильных фабрик и белошвейкам, трудившимся на дому.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library Image caption Плакат "Как закон защищает вдову", протестующий против того, что муж вправе оставлять наследство, кому пожелает, но обязанность содержать детей все равно остается на его жене

Некоторые листовки обращали внимание на то, что у этих женщин не было права голоса даже в вопросах, касавшися их непосредственно.

В итоге, что лучше для женщины - решали мужчины, и сами же за это голосовали.

Историк Люси Дилэп считает, что большинство жителей Великобритании того времени были против того, чтобы дать женщинам право голоса.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library Image caption "Как закон защищает дочерей" - протест против того, что все наследство достается сыновьям

В результате кампания вышла далеко за рамки простого призыва к равноправию, говорит Дилэп: "Она показывала, как право голосовать может изменить порядки в семьях, на работе, на улицах, - в сферах, касающихся всех женщин".

Печатные материалы составляли основу суфражистских кампаний.

Чтобы охватить как можно большую аудиторию, листовки суфражисток во многом унаследовали таблоиды - также используя цепкие заголовки, крупные шаржи и фотографии.

Кроме того, суфражистки отлично разбирались в политической повестке дня, оперативно реагируя на последние новости.

В 1909 году состоялась всеобщая акция протеста. Случилось это после того, как министр внутренних дел Великобритании Герберт Глэдстоун издал указ о принудительном кормлении заключенных активисток, объявивших голодовку.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library Image caption Плакат, обличающий принудительное кормление женщин в тюрьме

А на этой картине (ниже) изображен так называемый Джон Балл - собирательный образ, активно использовавшийся как символ Великобритании, и Англии в частности.

Он пытается сам, без помощи женщины, справиться с детьми и домашними проблемами. Именно так изображали социальные проблемы Эдвардианской эпохи.

Этим плакатом хотели сказать, что если бы женщины могли голосовать, это решило бы проблемы детской смертности, плохого образования и безработицы.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library

Одним из наиболее популярных, был плакат "Неполноценная" (Handicapped), написаннный художником Дунканом Грантом из творческого объединения Блумсбери.

На картине - успешный молодой человек, легко продвигающийся вперед благодаря возможности голосовать. А рядом - женщина противостоит волнам, пытаясь угнаться за ним на утлой лодке.

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Еще один известный персонаж британской прессы того времени - миссис Партингтон.

Это образ женщины, пытающейся в неравном бою побороть прилив обычной шваброй, на которой написано "антисуфражистское общество".

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library

А этот плакат призывал поддержать политические организации. Их названия иронично изображены на детских слюнявчиках: без права женщин голосовать бумага с надписями превратится в мусор.

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library

Некоторые листовки зазывали на "законопослушные" собрания.

Нужны ли более радикальные меры - в суфражистском движении мнения разделялись, говорит Дилэп: "Некоторые воинственно настроенные активистки были готовы разбивать окна, крушить площадки для гольфа и поджигать дома".

Другие - тоже нарушали закон, но "творчески", без насилия. "Например, отказывались участвовать в переписи населения или платить налоги, пока не получат право голоса", - уточняет Дилэп.

Правообладатель иллюстрации University of Cambridge Library

Однако в итоге "воинственными" считались любые действия суфражисток, говорит историк: "Активистка могла просто встать на ящик посреди рынка - как делали многие женщины, - и уже это вызывало волну ярости. Ее могли забросать гнилыми овощами окружающие, или даже побить полиция".

Правообладатель иллюстрации Cambridge University Library

"Наше оружие - общественное мнение": выставка плакатов суфражистского движения представлена в библиотеке Кембриджского университета с 3 февраля.