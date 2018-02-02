ТВ-новости: чем удивительно дело Али Феруза

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Мы поговорим о том, что московский суд разрешил автору "Новой газеты" Али Ферузу выехать из России в Германию. Депортация в Узбекистан, которой он боялся, Ферузу теперь не грозит.

Министр обороны Украины в Вашингтоне обсуждает поставки "джавелинов". Обсудим, сможет ли это летальное оружие изменить боеспособность украинской армии.

Команда Би-би-си побывала в китайской провинции Синьцзян. Журналистам там работать нелегко. Как мы увидим, нашим коллегам мешали, за ними следили, их задерживали и преследовали.

На днях член Палаты лордов подал в отставку после опоздания на заседание на полчаса. Мы решили спросить коллег по Би-би-си из разных стран, какое опоздание у них на родине считается допустимым.

Мы познакомимся с новой работой авторов резонансного портрета президента Владимира Путина из гильз. Их новая инсталляция посвящена Дональду Трампу и составлена из центов.

Кинотеатр, в котором зрители засыпают, и это специально так задумано

Деменцию или приобретенное слабоумие диагностируют в Британии раз в три минуты. В фестивале "Каждая третья минута", который пройдет на севере Британии, участвуют те, у кого была диагностирована деменция