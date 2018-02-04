Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?

Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. Эта дата помогает обратить внимание на проблему и громче говорить о ней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2015 году от рака умерли почти 9 млн человек. Часто люди обращают внимание на опухоль уже на поздней стадии, хотя практически во всех случаях заболевание можно выявить на ранней, если своевременно сходить на прием к врачу.

Несмотря на то что в последнее время появилось много научной информации об онкологических заболеваниях, в "Яндексе" и Google существуют популярные запросы, ответы на которые не всегда правдивы.

Чтобы развеять мифы, Русская служба Би-би-си выбрала несколько таких запросов и попросила ответить на них онколога, заместителя директора по научной работе РОНЦ им. Н. Н. Блохина Александра Петровского.