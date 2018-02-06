"Хлор в Идлибе": что происходит в Сирии после гибели российского Су-25

После того, как 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит самолет Су-25, Россия и Сирия активизировали авиаудары по районам, подконтрольным повстанцам.

За несколько дней в Сирии погибли десятки человек. Один из авиаударов пришелся на больницу, где в том числе находились дети. В других районах, по некоторым данным, был применен хлор.

Власти Сирии отрицают применение химического оружия.

Ранее в ООН Россия девять раз накладывала вето на проекты резолюций, которые позволили бы расследовать химические атаки в Сирии.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала такие действия "настоящей трагедией". А госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада.

В минобороны России заявили, что позиция США опирается на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.