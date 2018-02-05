ТВ-новости: чем Москва ответит на гибель пилота в Сирии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 5 февраля:
- Мы поговорим о пилоте сбитого в Сирии российского самолета и о том, что делает и будет делать Москва в ответ на произошедшее.
- Мосгорсуд освободил врача Елену Мисюрину, осужденную за смерть пациента. Узнаем, можно ли ставить точку в этом резонансном деле.
- Президент Азербайджана неожиданно перенес дату выборов главы государства с октября на апрель. Что стоит за такой спешкой?
- И обсудим расхожие мифы и правду о раке. Поможет нам онколог Александр Петровский.