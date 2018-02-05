Трамп из мелочи и Путин из гильз

Авторы портрета Путина из гильз - украинские художники Даниэль Грин и Дарья Марченко - выложили Дональда Трампа из монет. Сколько денег пошло на Трампа, художники не считали. Собирать центы помогали все, кто мог. В основном - украинская диаспора в Соединенных Штатах. Художники говорят, что специально решили использовать монеты с наименьшим номиналом.

История портрета Владимира Путина неразрывно связана с украинскими событиями. На портрет Путина ушло 5 тыс. гильз. Их приносили с Майдана, а потом с фронта на Донбассе.

В планах у художников новый проект - портрет президента Украины Петра Порошенко из фантиков.