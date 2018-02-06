Londonблог: как устроить протест по-британски

Правда ли, что в Британии можно протестовать без спросу и по любому поводу? Или все это сказки, и полиция готова разгонять недовольных не менее жестко, чем в странах, где на демонстрацию нужно выпрашивать разрешение?

Когда власти Великобритании проповедуют за рубежом свободу собраний, им частенько указывают на столкновения протестующих с полицией в ходе беспорядков 2010 и 2011 годов. А как сейчас обстоят дела?

Наш видеоблогер Бен Тавенер выяснял, можно ли протестовать под дверью у премьер-министра в центре Лондона, нужно ли согласовывать митинги, и как действуют полицейские, если начинаются беспорядки.

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