ТВ-новости: Номер один из списка Титова в Россию не собирается
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ТВ-новости: Номер один из списка Титова в Россию не собирается

  • 7 февраля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за среду, 7 февраля:

  • Борис Титов съездил в Лондон и назвал имена бизнесменов, которые желают вернуться в Россию. Один из этих людей сказал нам, что пока возвращаться не собирается.
  • Поговорим о реакции в России и других странах на запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Илона Маска.
  • Дональду Трампу очень понравился военный парад в Париже и он хочет провести что-то подобное в Вашингтоне. Но не по случаю запуска ракеты Маска. Узнаем, как американцы относятся к идее своего президента.
  • И наш видеоблоггер Бен Тавенер изучал, нужно ли в Британии согласовывать акции протеста с властями, и как ведет себя полиция в случае беспорядков.