ТВ-новости: Номер один из списка Титова в Россию не собирается

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 7 февраля:
- Борис Титов съездил в Лондон и назвал имена бизнесменов, которые желают вернуться в Россию. Один из этих людей сказал нам, что пока возвращаться не собирается.
- Поговорим о реакции в России и других странах на запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Илона Маска.
- Дональду Трампу очень понравился военный парад в Париже и он хочет провести что-то подобное в Вашингтоне. Но не по случаю запуска ракеты Маска. Узнаем, как американцы относятся к идее своего президента.
- И наш видеоблоггер Бен Тавенер изучал, нужно ли в Британии согласовывать акции протеста с властями, и как ведет себя полиция в случае беспорядков.