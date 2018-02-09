Тайна смерти бин Ладена: что стоит за теориями заговора?

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Русская служба Би-би-си представляет вашему вниманию документальный фильм из серии This World про теории заговора вокруг операции спецназа США по устранению "террориста номер один".

Убийство Усамы бин Ладена стало кульминационным моментом президентства Барака Обамы. Эту операцию спецназ США провел в мае 2011 года.

В следующие годы официальная версия убийства бин Ладена ставилась под сомнение. Журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники, выдвинул версию о том, что эта история была сфабрикована.

Журналист Би-би-си Джейн Корбин исследует доказательства этого предполагаемого заговора и использует опубликованные документы, чтобы понять, как жил и как был убит "террорист номер один".

Фильм доступен для просмотра только на территории России.