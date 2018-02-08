ТВ-новости: зачем Собчак отправилась на завтрак с Трампом

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 8 февраля:
- Мы поговорим о допросах создателя крупнейшей сети пиццерий в России Федора Овчинникова и других проблемах российских бизнесменов с правоохранительными органами.
- До начала Олимпиады в Пхенчхане остаются считанные часы. Узнаем последние новости из Южной и Северной Корей.
- Ксения Собчак побывала на молитвенном завтраке, в котором также участвовал Дональд Трамп, и призналась нашему корреспонденту, что не поняла, зачем она там побывала.
- И поговорим о Южной Корее, но не об Олимпиаде, а о другом ярком явлении - мужчинах, которые любят макияж.