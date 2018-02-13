Новые подробности о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается все меньше времени: торжество пройдет уже 19 мая. Кенсингтонский дворец раскрывает все новые подробности об этом событии.

Так, стало известно, что церемонию венчания в часовне Святого Георгия проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. За церковную службу будет отвечать епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

В час дня молодожены на карете отправятся в Винзорский замок, где их уже будут ждать гости. Ну а вечером принц Чарльз устроит праздничный ужин - только для семьи и самых близких друзей.

Кстати, свадьбу оплатит британский королевский дом, в том числе - проведение церемонии, музыку, цветы и праздничный прием. А вот Меган Маркл перед венчанием еще предстоит пройти обряд крещения в англиканскую веру.