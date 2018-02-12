Задержание Михаила Саакашвили в одном из ресторанов Киева

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева.

Несколько людей в камуфляже ворвались в ресторан и увели политика в неизвестном направлении. В пресс-службе СБУ заявили, что ведомство непричастно к задержанию политика. По словам очевидцев, на куртках у некоторых из них были эмблемы Госпогранслужбы Украины.

Ранее Саакашвили в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2" заявил, что иммиграционная служба Украины якобы приняла решение о его депортации в Польшу.

"Меня хотят убрать из Украины. Мы будем бороться до конца. Сдаваться не собираюсь", - отметил политик.