Британка стала звездой карнавала в Рио

Саманта Флорес переехала в Рио из Лондона. Теперь на карнавале она танцует ведущую партию на одной из главных платформ.
Одна из старейших бразильских школ самбы впервые пустила иностранку на это место за 78 лет своей истории.
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Саманта Флорес переехала в Рио из Лондона. Теперь на карнавале она танцует ведущую партию на одной из главных платформ.
Одна из старейших бразильских школ самбы впервые пустила иностранку на это место за 78 лет своей истории.