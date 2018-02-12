Британка стала звездой карнавала в Рио
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Британка стала звездой карнавала в Рио

  • 12 февраля 2018

Саманта Флорес переехала в Рио из Лондона. Теперь на карнавале она танцует ведущую партию на одной из главных платформ.

Одна из старейших бразильских школ самбы впервые пустила иностранку на это место за 78 лет своей истории.

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