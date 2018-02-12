ТВ-новости: авиакатастрофа под Москвой и высылка Саакашвили из Украины

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 12 февраля:

•Лайнер "Саратовских авиалиний" взорвался уже после крушения, сообщают следователи. Поговорим о версиях катастрофы и о безопасности полетов в России.

•Михаила Саакашвили задержали в Киеве и депортировали в Польшу. Узнаем все подробности от нашего киевского корреспондента.

•Знают ли россияне, где проходит Зимняя Олимпиада? Во всяком случае, далеко не все могут произнести Пхёнчхан.

•И будет ли нынешний танец в Рио последним? Мэр Рио-де-Жанейро решил урезать субсидии ведущим школам самбы.