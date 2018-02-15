Как в России умирают города: документальный фильм Би-би-си

В России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов.

Сотни тысяч людей потеряли работу и покинули дома, после того как развалились градообразующие предприятия.

Фильм корреспондента Русской службы Би-би-си Андрей Сошников - о том, какое будущее ожидает еще около 300 российских моногородов.