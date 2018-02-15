Как в России умирают города: документальный фильм Би-би-си
- 15 февраля 2018
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В России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов.
Сотни тысяч людей потеряли работу и покинули дома, после того как развалились градообразующие предприятия.
Фильм корреспондента Русской службы Би-би-си Андрей Сошников - о том, какое будущее ожидает еще около 300 российских моногородов.