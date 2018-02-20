"Погиб ребенок зря": мать погибшего в Сирии бойца ЧВК о том, как хоронила сына

Евгений Аликов погиб в Сирии в сентябре 2017 года. Он поехал туда воевать как боец частной военной компании. Его мать пенсионерка Нина Атюшева рассказала корреспондентам Русской службы Би-би-си Илье Барабанову и Нине Назаровой о том, за что борется после его смерти.

До Сирии Аликов несколько раз бывал в Луганске, где воевал на стороне самопровозглашенной ЛНР, рассказывает его мать.

"Его пролечили, и ему стало лучше, - рассказывает Атюшева. - Затем он уехал в Ростов-на-Дону в учебный центр, где был примерно месяц, и после переподготовки его направили в Сирию".

Деталей его мать не знает.

Вместе с телом ей передали страховую выплату - 5 миллионов рублей, медали и документы.

В одном из них указано, что Евгений Аликов погиб 2 сентября вблизи города Тиас в провинции Хомс от "сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость".

Подробности в репортаже Русской службы Би-би-си.