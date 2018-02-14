ТВ-новости: гибель россиян в Сирии - что выяснили корреспонденты Би-би-си

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за среду, 14 февраля:

•В Сирии во время американского удара, предположительно, погибли россияне. Кремль эти данные отрицает, но СМИ говорят о бойцах частных военных компаний. Узнаем, что удалось подтвердить нашим корреспондентам.

•В Киеве задержан мэр Одессы по подозрению в коррупции. Услышим подробности от наших украинских коллег.

•Глава разведки США предупреждает о вмешательстве Кремля в предстоящие выборы в конгресс. Обсудим, насколько обоснованы эти опасения.

•А также - День святого Валентина - что делать тем, кто еще не нашел свою любовь? Расскажет наш видеоблогер Бен Тавенер.