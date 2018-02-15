ТВ-новости: почему в атаке NotPetya винят Россию

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за четверг, 15 февраля:

•"НеПетя" пришел из России - британский МИД обвинил российских хакеров в кибератаке. Обсудим, насколько эти обвинения обоснованы.

•Снова стрельба в американской школе - 17 погибших в штате Флорида. Расскажем подробности случившегося.

•Непризнанные ветераны - почему Латвия не поддерживает ветеранов афганской войны. Увидим историю от наших корреспондентов.