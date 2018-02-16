Несобачья роскошь китайских домашних питомцев

Несмотря на то, что в Китае уже начался год Собаки, защитники животных уверяют - условия, в которых содержатся многие домашние питомцы в стране, далеки от нормальных.

Впрочем, некоторым друзьям человека в Китае везет больше: владельцы балуют их отдыхом в шикарных собачьих гостиницах с кинотеатрами и бассейнами.

Китайская индустрия ухода за домашними животными переживает тем временем невиданный взлет.

В будущем году она обещает выйти на первое место в мире с объемом рынка порядка 2.5 млрд долларов.