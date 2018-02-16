ТВ-новости: как узнать точное число потерь России в Сирии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 16 февраля:
- Что известно о россиянах, погибших и раненных в Сирии. Почему российские власти неохотно комментируют информацию о потерях, и можно ли узнать точные цифры?
- Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал нам слухи о своей отставке и рассказал, что думает об отмене показа фильма "Смерть Сталина".
- Америка скорбит по погибшим в результате стрельбы во Флориде. Ужесточатся ли правила продажи оружия в США после этой трагедии?
- Необычная художественная акция в центре Лондона. Ее тема - преследование гомосексуалов в Чечне.