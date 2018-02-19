Сергей Лавров: "В Сирии воюют наемники со всего мира"

МИД ожидает результатов расследования по факту гибели россиян после боя под Дейр-эз-Зором в Сирии на прошлой неделе. Об этом Би-би-си рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, информация о сотнях погибших россиян - это "попытки спекулировать на войне", и попытки, по его словам, "не очень корректны".

Удар, в результате которого могли погибнуть россияне, был нанесен 7 февраля международной коалицией под руководством США. Американская сторона утверждает, что отряд, который они обстреляли, пытался напасть на поддерживаемых США сирийских повстанцев.

Агентства Блумберг и Рейтер со ссылкой на свои источники сообщали о гибели нескольких сотен россиян. Предположительно они работали в так называемой частной военной компании "ЧВК Вагнера".

В Кремле инцидент комментировать отказались, в российском министерстве обороны заявили, что россиян среди погибших не было.

Представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что в результате авиаудара погибли несколько человек. Предположительно, речь идет о пяти россиянах.

“Публикации, о которых вы гооворите (о сотнях погибших россиян), происходят путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается”, - ответил Лавров на вопрос Би-би-си о численности погибших.

Он не ответил на вопрос, что в зоне боевых действий делали россияне, которых оборонное ведомство не признает военнослужащими.

"Откуда там граждане Франции, Великобритании? Там наемники воюют со всего мира. Там спецназ, который никуда не был никем приглашен, просто сам по себе", - сказал Лавров.