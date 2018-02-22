Можно ли решить квартирный вопрос, переехав в деревню?

Сельский дом с печным отоплением в 25 километрах от Минска достался Максиму по наследству от деда. С 2017 года Максим живет в Пильнице, но на работу ездит в город.

Перебравшись в деревню, Максим построил курятник и обзавелся хозяйством - утками, курами и кошкой. На ремонт коммуникаций в старом деревенском доме уже ушло больше 800 долларов.

В месяц Максим тратит около 220 долларов, что равно средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2018 год в Беларуси Годом малой родины и поставил задачу решить вопрос привлекательности жизни в деревне для молодежи.