ТВ-новости: в сентябре в Сирии погибли 54 россиянина

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 19 февраля:

Глава МИД России сказал Би-би-си, что не нужно спекулировать на информации о погибших 7 февраля россиянах. Наши корреспонденты встретились с матерью убитого в Сирии еще в сентябре бойца ЧВК, которая борется за его признание солдатом.

Глава Банка Латвии задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Другой банк страны ABLV в США обвинили в открытии счетов коррупционерам из России и Украины. Наш корреспондент в Латвии расскажет о последствиях этих громких скандалов.

В пробе российского керлингиста, который выиграл на Олимпиаде в Южной Корее бронзу, нашли мельдоний. Говорим о том, чем это грозит России.