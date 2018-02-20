Армия красавиц: что стоит за улыбками болельщиц из Северной Кореи

Болельщицы из КНДР произвели настоящий фурор на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Девушки ходят в одинаковых костюмах, а во время соревнований - поют, синхронно хлопают и качаются на трибунах.

Но что скрывается за их улыбками? По словам бывшей болельщицы - беженки из Северной Кореи - Хан Со Хи, девушки должны "быть на передовой по продвижению идеологии чучхе".

"Нам нужно было не только поддерживать спортсменов. Нам сказали, что мы должны проникнуть в самое сердце врага", - рассказывает бежавшая несколько лет назад девушка.

Девушек отбирают не только по внешним данным, но и по лояльности режиму Северной Кореи. Кроме того, каждую из них проверяют на предмет контактов с людьми, которым удалось бежать из КНДР.

После всех этапов отбора девушки готовятся к поездке и проходят несколько этапов особой "психологической подготовки".

"Нам сказали, что не нужно пугаться того, что мы увидим за границей. Главное - во время поездки ни на минуту не забывать о родной стране и о нашей цели - прославлять генерала Ким Чен Ына", - говорит Хан Со Хи.