Биткоины последнее время постоянно появляются в новостях, то ли из-за волатильности этой криптовалюты, то ли из-за действий некоторых стран и банков против нее.

Но как и где их добывают? Процесс называется "майнинг" (анг. "mine", шахта).

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер встретился с русским майнером Владом Поляковским на его "ферме" в пригороде Лондона.

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