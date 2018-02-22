ТВ-новости: как признания Крушельницкого отразятся на российских олимпийцах?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 22 февраля:
- Российского керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу лишили бронзы Игр в Пхенчхане. Отразится ли последний допинговый скандал на шансах атлетов из России восстановить свои олимпийские права?
- Обсудим ежегодный доклад "Международной амнистии". В нем критикуют американского президента и власти России и Украины.
- Почти каждый пятый ребенок в Венесуэле недоедает. Мы увидим эксклюзивный репортаж из этой богатой нефтью, но бедной страны, которая переживает тяжелейший кризис.
- И, наконец, познакомимся с человеком, который предпочел столичной жизни белорусскую деревню.