"Всех моих любимых лидеров поубивали". Три года без Немцова

Три года назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем был убит политик Борис Немцов.

Кажется, что за это время здесь мало что изменилось: люди продолжают приносить цветы и зажигать свечи, а мемориальной таблички в память о Немцове все еще нет.

Григорий Саксонов - один из волонтеров, которые каждый день несут вахту на месте убийства политика. Он рассказал Русской службе Би-би-си о работе по 14 часов, нападениях на волонтеров и о людях, которые снова и снова возвращается на место убийства Бориса Немцова.