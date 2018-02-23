ТВ-новости: "дипломатический" кокаин - репортаж из Буэнос-Айреса

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 23 февраля:

•За два дня до завершения Игр в Пхенчхане мы поговорим о победах и новых допинговых проблемах олимпийских атлетов из России.

•Мы обсудим статью британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который назвал присоединение Крыма к России первой насильственной аннексией территории европейской страны после 1945 года.

•Поговорим о столкновениях в Бильбао, в которых активное участие принимали болельщики "Спартака". И обсудим возможные последствия для организаторов чемпионата мира по футболу в России этого и подобных инцидентов.

•Увидим фрагменты австралийского интерактивного фильма о том, что будет, если не успеть эвакуироваться и принять неверное решение в случае лесных пожаров.