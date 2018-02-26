ТВ-новости: успехи россиян на Олимпиаде - спорт или политика?
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ТВ-новости: успехи россиян на Олимпиаде - спорт или политика?

  • 26 февраля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 26 февраля:

  • Олимпийские атлеты из России возвращаются домой после завершения Игр в Южной Корее. Мы подведем итоги Олимпиады и поговорим о перспективах восстановления российского Олимпийского комитета в правах.
  • Увидим перемирие без мира в Восточной Гуте. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении резолюции Совбеза ООН, мирные жители продолжают гибнуть.
  • Мы услышим, с чем ассоциируют имя Бориса Немцова участники шествия памяти убитого политика, с которыми поговорили наши корреспонденты.
  • В рубрике "Из архивов Би-би-си" мы отправимся в 1969 год и увидим один из первых компьютеров, которые получила школа в Британии.