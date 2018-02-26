ТВ-новости: успехи россиян на Олимпиаде - спорт или политика?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 26 февраля:
- Олимпийские атлеты из России возвращаются домой после завершения Игр в Южной Корее. Мы подведем итоги Олимпиады и поговорим о перспективах восстановления российского Олимпийского комитета в правах.
- Увидим перемирие без мира в Восточной Гуте. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении резолюции Совбеза ООН, мирные жители продолжают гибнуть.
- Мы услышим, с чем ассоциируют имя Бориса Немцова участники шествия памяти убитого политика, с которыми поговорили наши корреспонденты.
- В рубрике "Из архивов Би-би-си" мы отправимся в 1969 год и увидим один из первых компьютеров, которые получила школа в Британии.