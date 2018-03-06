Профессор, "победивший" аутизм: как сделать жизнь с аутизмом нормой, а не чудом

Многие родители детей с аутизмом, узнавшие об этом диагнозе, боятся, что у ребенка не будет полноценной жизни.

Но Стивен Шор, которому в детстве поставили диагноз синдрома Аспергера - одной из форм аутизма, - наглядный пример того, что у людей с аутизмом может все получиться.

Невзирая на повседневные трудности общения с людьми, связанные с его диагнозом, у Стивена есть семья и успешная карьера.

Профессор нью-йоркского Университета Адельфи стал мировым экспертом по аутизму и уже прочел лекции на эту тему в 47 странах.

Блогер Русской службы Би-би-си Анна Кук спросила у Стивена, как сделать успешную жизнь с аутизмом нормой, а не чудом.

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