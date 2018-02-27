Секс-скандале в Госдуме: куда пропал депутат Слуцкий?

Глава ЛДПР Владимир Жириновский не будет разбираться со скандалом вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах, до выборов. Об этом он рассказал журналистам Русской службы Би-би-си.

Несколько журналисток на условиях анонимности сообщили телеканалу "Дождь" о якобы непристойном поведении Слуцкого. Сам он обвинения в свой адрес отвергал.

Жириновский пообещал поговорить с депутатом.

Сейчас, по словам главы ЛДПР, Слуцкий, как и другие депутаты партии, находится по его указанию в своем регионе.

Однако, журналисты Русской службы Би-би-си нашли Слуцкого в его рабочем кабинете в здании Госдумы.

Его комментарий получить не удалось.