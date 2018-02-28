ТВ-новости: как и почему в Таиланде арестовали Настю Рыбку

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 28 февраля:
- Снова с гимном и под российским триколором. Будем говорить о решении Международного олимпийского комитета восстановить Россию в правах и о награждении олимпийцев Путиным.
- Расскажем об очень странной истории белорусского секс-тренера и его подопечной, которые добиваются политического убежища в США и готовы предоставить американским властям ценные данные.
- Поговорим о том, почему зятю и советнику Дональда Трампа ограничили доступ к секретной информации.
- И мы познакомимся с сегодняшними героями нашей рубрики "Неловкие вопросы" - бывшими заключенными.