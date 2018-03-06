Борис Джонсон о происшествии с Сергеем Скрипалем

Великобритания ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Он назвал Кремль "злонамеренной и дестабилизирующей силой", допустил ужесточение санкций против России и даже отказ от представительства Великобритании на Чемпионате мира по футболу, который стартует в России через три месяца.

Скрипаль, осужденный в России за госизмену в 2006 и выменянный позже на пойманных в США российских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

Кремль сообщил во вторник, что у него нет информации о причинах случившегося со Скрипалем и предположил, что британская пресса попробует "раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб". Посольство России в Великобритании выпустило аналогичное заявление.