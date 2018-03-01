ТВ-новости: расшифровываем воинственное послание Путина

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 1 марта:
- Путин показал Западу новое ядерное оружие. Обсудим беспрецедентно воинственное послание президента России Федеральному собранию.
- Мы уже вас знакомили с юными майнерами криптовалют из Белоруси. Сегодня мы познакомимся с их соотечественником, который зарабатывает криптовалюту, участвуя в крупных игровых турнирах.
- Йемен как поле битвы. Мы увидим репортаж о том, как самая бедная страна арабского мира стала ареной борьбы для сильных ближневосточных игроков.
- "Газпром" после суда с "Нафтогазом" отказался поставлять газ Украине. Обсудим с нашим корреспондентом в Киеве, готова ли Украина к новой газовой войне.
- Американская компания Exxon Mobil выходит из совместных с "Роснефтью" проектов по поиску и добыче нефти. Причина - санкции в отношении России, говорится в ежегодном отчете Exxon Mobil.