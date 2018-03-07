Как депутаты реагируют на рассказы о домогательствах Слуцкого

Журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова стала объектом домогательств со стороны главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого. Ранее о подобном поведении депутата публично заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий все отрицает.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, Слуцкий назвал это "заказухой".

"Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - добавил депутат.

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