Как депутаты реагируют на рассказы о домогательствах Слуцкого

Журналистка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова стала объектом домогательств со стороны главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого. Ранее о подобном поведении депутата публично заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заглавного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий все отрицает.
Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, Слуцкий назвал это "заказухой".
"Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - добавил депутат.
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