В Антарктике нашли гигантскую колонию пингвинов

Полтора миллиона пингвинов Адели прятались от людей на труднодоступных островах у северной оконечности Антарктического полуострова. Но их все равно нашли.

Следы птичьего помета заметили со спутника, и ученые отправились считать пингвинов. Результат превзошел все ожидания: больше 750 тысяч пар.

Годами защитники природы били тревогу: популяция пингвинов Адели сокращается, и вот уже осталось не больше нескольких миллионов особей. К тому же Адели пережили два катастрофических сезона размножения прошлой и позапрошлой зимой.

Попасть на эти острова очень непросто, и люди там не появляются. Ученые полагают, что это и способствовало успеху колонии отшельников.