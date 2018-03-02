Программа "Дебаты Би-би-си": путинская Россия и Запад после выборов

Участники телевизионных дебатов Русской службы Би-би-си поспорили о том, в какой степени противоречия между Россией и Западом связаны с фигурой Владимира Путина и как могут развиваться отношения после президентских выборов.

Гостями программы “Дебаты Би-би-си”, которую мы записали в Ашмолеанском музее Оксфорда, стали:

Ховард Амос, старший редактор The Calvert Journal;

Константин Затулин, депутат Государственной думы РФ ("Единая Россия");

Катриона Келли, профессор русского языка и литературы Оксфордского университета;

Илья Яблоков, преподаватель Университета Лидса.

Смотрите первый выпуск новой программы “Дебаты Би-би-си” 5 марта на bbcrussian.com и в эфире телеканала “Дождь” в 23:00 по московскому времени.