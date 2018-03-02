ТВ-новости: чем нас удивит "Оскар"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 2 марта:
- Янукович утверждает, что просил у Путина не войска, а миротворцев - поговорим о том, как бывший президент Украины ответил на обвинения украинских властей.
- 25 человек погибли во время пожара в наркологическом центре в Баку. Узнаем подробности от нашего корреспондента.
- Главный фигурант детективной истории о контрабанде кокаина из Аргентины назвал обвинения против себя провокацией. Расскажем, что наши корреспонденты узнали у его адвоката.
- А также - женщины в черном и нетрадиционные истории: чем нас удивит новая церемония "Оскара"? Последние новости с голливудского бульвара от нашего корреспондента в Лос-Анджелесе.