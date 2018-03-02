ТВ-новости: чем нас удивит "Оскар"?
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ТВ-новости: чем нас удивит "Оскар"?

  • 2 марта 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 2 марта:

  • Янукович утверждает, что просил у Путина не войска, а миротворцев - поговорим о том, как бывший президент Украины ответил на обвинения украинских властей.
  • 25 человек погибли во время пожара в наркологическом центре в Баку. Узнаем подробности от нашего корреспондента.
  • Главный фигурант детективной истории о контрабанде кокаина из Аргентины назвал обвинения против себя провокацией. Расскажем, что наши корреспонденты узнали у его адвоката.
  • А также - женщины в черном и нетрадиционные истории: чем нас удивит новая церемония "Оскара"? Последние новости с голливудского бульвара от нашего корреспондента в Лос-Анджелесе.