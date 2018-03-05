Как потомки депортированных чеченцев живут в казахской степи

В 120 километрах от российской границы на севере Казахстана находится село Красная Поляна. Во время депортации 1944 года туда переселили чеченцев. После реабилитации 1957 года большинство переселенцев из Центральной Азии вернулись на родину, но не все. Около тысячи чеченцев остались жить в Казахстане и пока что не собираются возвращаться в Чечню.

Ежегодно 23 февраля, в день начала депортации чеченцев и ингушей с Северного Кавказа, жители Красной Поляны проводят исламский молитвенный обряд зикр. Во время этого суфийского ритуала местные верующие поминают тех, кто погиб во время переселения.

В селе живет Полина Ибаева. Ей было всего несколько месяцев, когда она оказалась в одном из 180 эшелонов во время депортации. Людей везли в товарных вагонах, а в докладах НКВД жителей Северного Кавказа называли спецконтингентом.

Руководил операцией по переселению Лаврентий Берия. Именно он докладывал Сталину об антисоветских настроениях на Северном Кавказе и убедил в необходимости депортации более полумиллиона местных жителей, включая стариков, женщин и детей.

Красная Поляна - единственное большое поселение чеченцев в Казахстане. За последние 40 лет в Чечню уехали примерно 20 семей, остались и ведут хозяйство около 1000 человек.

По разным оценкам, не менее 120 тысяч человек погибли за 13 лет депортации в Центральную Азию.