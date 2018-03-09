ТВ-новости: в Солсбери отправили войска химзащиты

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 марта:
- Британия направляет войска химзащиты в Солсбери и просит местных жителей не волноваться. Вопрос, кто отравил экс-офицера ГРУ, остается открытым.
- "Старикашка" и "коротышка". Говорим о том, что лидеры США и КНДР, которые обзывали друг друга и грозили войной, согласились провести прямые переговоры.
- Обсудим задержание на Украине Владимира Рубана. Этот человек занимался освобождением пленных на востоке Украины, а обвиняют его в подготовке терактов в Киеве.
- Увидим, как корреспондент Би-би-си приобщилась к популярной американской забаве - метанию топора.